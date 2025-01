Thesocialpost.it - 20mila litri d’acqua per spegnere il futuro: la Tesla che brucia più di un petrolchimico

Ventimila. Leggetelo di nuovo: 20 mila. È quanto è servito ai vigili del fuoco perunache ha deciso di farsi un falò nel Cuneese, tra le vigne di Narzole. Un’auto che doveva rappresentare il progresso, l’ecologia, illuminoso. ma che ha finito per diventare un incubo di fumo, fiamme e sprechi colossali.Il conducente, probabilmente orgoglioso della sua “rivoluzione green”, si è trovato costretto ad abbandonare in fretta e furia la suafumante. Risultato? Nessun ferito, ma la macchina, quella sì, è stata ridotta a un mucchio di cenere high-tech. Un epilogo brillante per chi pensava di essere un eroe della sostenibilità.Poi sono arrivati i vigili del fuoco, costretti a combattere contro questa meraviglia tecnologica per ore, armati di un arsenale idrico che avrebbe potuto irrigare un intero vigneto per una stagione.