WWE: Street Profits fuori gioco, i DIY difenderanno i titoli contro i Motor City Machine Guns

Il WWE Universe dovrà aspettare prima di rivedere Montez Ford e Angelo Dawkins in azione, poiché glisono stati messia causa di infortuni. Il General Manager di SmackDown, Nick Aldis, ha dato la notizia, rivelando che sia Ford che Dawkins hanno subito una riacutizzazione di precedenti infortuni durante i recenti Live Events e saranno assenti “indefinitamente“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)Questo sviluppo sfortunato sconvolge i piani per SmackDown. Con gli, i DIY si fanno avanti per difendere i loro WWE Tag Team Titles. Questo inpromette di essere una battaglia intensa tra due dei Tag Team più tecnicamente dotati del wrestling.