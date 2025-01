Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 4 GENNAIO ORE 10.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DELLA-FIUMICINO DOVE ANCORA SONO PRESENTI CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDOPER I CANTIERIRICORDIAMO NELLA GIORNATA DI OGGI PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE LA TANGENZIALE EST SARÀ CHIUSA NEL TRATTO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS QUARTONELLA FASCIA ORARIA 7,30-16 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO,RICORDIAMO CHE AÈ ANCORA ATTIVO, E LO SARÀ SINO AL 6 GENNAIO, IL PIANO TRASPORTI NATALIZIO CON 3 LINEE BUS GRATUITE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO; SI TRATTA DELLE LINEE FREE 1, FREE 2 E 100, IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 21.