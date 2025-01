Oasport.it - United Cup 2025: USA in finale con Gauff e Fritz, il ritiro di Machac ferma la corsa della Cechia

Leggi su Oasport.it

Finisce in maniera totalmente difficile da credere la seconda semidiCuptra USA ein quel di Sydney. Gli americani non hanno bisogno di arrivare al doppio misto perché c’è il 2-0 che manda la squadra a stelle e strisce a sfidare la Polonia nell’ultimo atto di domani.Coco-Karolina Muchova 6-1 6-4Ormai è più chiaro che mai: per Muchova il problemaesiste eccome, visto che, tranne rari momenti, non riesce a entrare bene nelle maglie del suo tennis. Prova ne è soprattutto un primo set nel quale l’americana dispone a suo piacimentoceca, con il 6-1 che arriva in poco più di mezz’ora. Sembrerebbe andare nella stessa direzione anche il secondo parziale, ma Muchova inizia a sussultare sul 3-2 (manca quattro palle break), poi sul 4-3, alla settima chance, riaggancia.