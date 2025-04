.com - Serie A Calcio a 5 femminile \ Okasa Falconara testa dura: Foligno battuto 5-1

Le citizens hanno rafforzato fino a 54 punti la vetta della classifica. La ventitreesima giornata dellaA Fabless contro l’Atleticoè stata sinonimo della diciassettesima vittoria in campionato e del nuovo distacco dalle inseguitrici: il Pescara, secondo, ora è a -5 dalla capolista marchigiana., 13 aprile 2025 – L’continua la volata in vetta alla classifica: superato con autorità anche l’Atleticoe vantaggio di +5 sul Pescara, secondo, diventato realtà nel ventitreesimo atto dellaA Fabless. Per l’occasione, altra prova solida, quella delle marchigiane, anche se non priva di ostacoli: le umbre, infatti, hanno saputo mettere in difficoltà le padrone di casa per tutto il primo tempo, nonostante l’avvio elettrizzante delle Citizens. Poi, di risposta ad un finale di primo tempo non esente da preoccupazioni, la consolidata capolista marchigiana si è resa partecipe di un secondo tempo quasi perfetto.