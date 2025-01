Linkiesta.it - Una selezione di fragranze per sentirsi a casa, ovunque

Lada sempre simboleggia una condizione emotiva di appartenenza, sicurezza e intimità. Un vero e proprio spazio privato dove rifugiarsi ed essere sé stessi, ma soprattutto da condividere con le persone più care. Di lei ci prendiamo cura come facciamo con la nostra anima, la nostra mente e con il nostro corpo. Se il Palo Santo e gli incensi sono diventati elementi essenziali di rituali propiziatori per scacciare energie negative e purificare gli ambienti portando armonia e tranquillità, oggi spray, candele e boule profumate sono veri e propri must have per rendere speciali le nostre abitazioni. Il legame tra olfatto ed emozioni è cosa ben nota. Ogni fragranza per interni è infatti in grado di suscitare sensazioni e ricordi ben precisi. Byredo Da una parte nei nostri spazi abitativi abbiamo l’esigenza di sentirci coccolati, dall’altra unaprofumata è il migliore biglietto da visita per chi passa a farci visita.