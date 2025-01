Tvzap.it - Teo Mammucari torna in Tv dopo lo stop, poi le parole per la ex

Personaggi Tv. Quello di dicembre è stato un mese impegnativo per Teo. Il conduttore si è reso protagonista di un episodio televisivo clamoroso quando ha lasciato lo studio di Belve infuriato con Francesca Fagnani. Due giorni, è arrivato l'annuncio dellodel suo tour teatrale per motivi di salute e personali. Ora, Teoè pronto perre in televisione. Il conduttore in una recente intervista ha parlato dei suoi prossimi impegni sul piccolo schermo e ha fatto una confessione sulla ex compagna. (Continuale foto) Teoin televisioneLa breve intervista di Teoa Belve è diventata presto virale: il conduttore se n'è andato, furioso, dallo studio.