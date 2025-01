Lanazione.it - Siena: anno nuovo ma con i ‘vecchi’ fantasmi. Investire è l’unico modo per rialzare la testa

Unfa, inizio 2024, eravamo in Eccellenza e giocavamo le partite a Badesse, ma il solido primo posto in classifica ci permetteva di guardare avanti con un pizzico di fiducia. Dodici mesi dopo, tutto è cambiato, dalla categoria (per fortuna) alla proprietà (per fortuna?) ma va a finire che siamo molto più incavolati di prima. Eppure siamo in Serie D, eppure siamo tornati al ‘Franchi’, ma se poi guardiamo ai risultati, alla posizione in classifica e magari ripensiamo all’inizio di stagione e alle aspettative, il morale scende sotto i tacchi. La cosa che fa più male, senza girarci troppo intorno, non sono le quattro sconfitte consecutive in casa, ma le prospettive. Nel calcio di qualsiasi categoria quando le cose non funzionano arriva la società e interviene, di solito paga l’allenatore, ma quando il mercato è aperto ecco che la soluzione migliore è sempre quella di rinforzare la squadra.