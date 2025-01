Ilfattoquotidiano.it - Morto all’improvviso Roger Mantovani, speaker delle radio e voce Mediaset. Il suo motto era: “Rincorriamo ciò che non conosciamo, è il bello della vita”

Il mondoe del doppiaggio piangonoa 58 anni in circostanza ancora non chiarite. Il suo corpo è stato ritrovato senzasul letto a Palma di Maiorca.fonico stimato ha lavorato a RTL 102.5, VirginCapital.Poi il doppiaggio per gli spot del Gruppodal 2012.ha anche recitato in diversi programmi televisivi e ha condotto programmi sia sulle Retiche su Odeon Tv. Tra le sue comparsate la partecipazione alla soap opera “Vivere” nei panni del giornalista Sandro Colussi. Tra le sue collaborazioni come doppiatore anche quelle con Sky Cinema e Sky Uno e il gruppo Discovery. Insomma una attività lavorativa a tutto campo.Sul sito ufficiale si ritrovano alcuni suoi pensieri e riflessioni sullaprofessionale: “Per essere sempre ON non bisognerebbe mai frenare la propria versatilità, tenendo presente che certe passioni sono così forti da trascinarci via; non si riesce a dominarle, si può solo assecondarle”.