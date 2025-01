Inter-news.it - Morata: «Finale contro l’Inter? Siamo ad un passo dal trofeo»

Leggi su Inter-news.it

Archiviata la vittoriala Juventus in Supercoppa Italiana, Alvato, attaccante del Milan, ha commentato a Mediaset il pass per ladi lunedì.AVANTI – Alvaro, attaccante del Milan, nel post-partita di Milan-Juventus, ha commentato la vittoria dei rossoneri nella seconda semidi Supercoppa Italiana. L’attaccante spagnolo ha parlato così in collegamento con Mediaset a Canale 5: «La Juventus ci ha fatto gol alla prima azione, è stata dura ma nel secondo tempoentrati con la consapevolezza di dover rimontare. Abbiamo pressato con più giocatori in avanti e questo ci ha fatto avere più occasioni. Conceicao? Ci ha detto che abbiamo qualità, ma dobbiamo mettere intensità. Non c’è stato molto tempo per lavorare, ma abbiamo vintouna grande squadra. E adesso abbiamo la possibilità di vincere la coppa.