Moda le nuove tendenze del 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

4 gennaio- Ilè finalmente iniziato e dobbiamo recepire anche i nuovi trend che porterà con sé.Il colore predominante di questo anno, che ha preso già piede a fine 2024, è sicuramente il bordeaux, anche detto Borgogna, un color vino rosso tendente al violaceo che ha spopolato ormai in tutte le case importanti della. Sarà impossibile entrare in un negozio e non trovare almeno un capo di questo colore: dalle scarpe ai maglioni, borse e persino cappotti.Anche il pizzo sarà una grande novità, per look da sera rock e sexy. Una delle opzioni più gettonate è il classico top di pizzo con sotto una bralette per creare un effetto vedo non vedo, da abbinare con un blazer che lascia intravedere dallo scollo la trama della maglietta.Per chi però volesse essere più vistoso, c’è il pantalone lungo a zampa, sempre di pizzo, che permette di spiccare in mezzo alla folla.