Mercatini Omaggio a Mina Operetta Cenerentola e mostre | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel lungo fine-settimana dell’Epifania a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano gli ultimi giorni deidi Natale in Piazza Matteotti, la ruota panoramica sempre in Piazza Matteotti, l’con Silvia Mezzanotte sabato al Teatro Donizetti e l’“Ballo al Savoy” domenica al Donizetti.Da annotare, inoltre, lo spettacolo “” al Teatro Vescovi, Pandemonium Teatro a Loreto (domenica),e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi inda sabato 4 a lunedì 6 gennaio.BERGAMOSABATO 4 GENNAIO– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico–: al Donizetti musica ed emozioni con Silvia Mezzanotte– I talenti di Ensemble Nuovi Orizzonti in concerto a Bergamo e PonteranicaDOMENICA 5 GENNAIO– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end–, al Donizetti in scena “Ballo al Savoy”– Al Teatro Vescovi in scena “”LUNEDI’ 6 GENNAIO– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Al Teatro Vescovi in scena “