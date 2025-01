Oasport.it - Kyrgios ha seri problemi: attacca il figlio di Hewitt per essersi allenato con Sinner

Nickcontinua una crociata insensata, illogica e riprovevole contro Jannik. Il tennista australiano non perde l’occasione perre il numero 1 del mondo, insistendo continuamente sulla doppia positività al Clostebol riscontrata lo scorso marzo. Il fuoriclasse altoatesino è stato assolto dall’ITIA (il tribunale indipendente), la WADA ha però fatto ricorso al TAS per presunta negligenza dell’atleta e nei prossimi mesi si svolgerà un processo.Il 29enne, tornato in campo dopo una lunga inattività e subito sconfitto in singolare a Brisbane (dove ha tra l’altro giocato in doppio insieme a Novak Djokovic), continua a puntare il dito nei confronti del vincitore di Australian Open e US Open, facendo leva su qualsiasi pretesto. Jannikha svolto una sessione di allenamento sul cemento di Melbourne ed ecco che Nickè andato a punzecchiare lo sparring partner dell’azzurro sul suo profilo Instagram.