Inter Milan arbitro | ecco chi dirigerà la finale di Supercoppa

. Lunedì alle 20 ci sarà ladiItaliana, che vedrà, come accaduto nel gennaio del 2023, il derby tra. I nerazzurri hanno vinto nettamente per 2-0 contro l’Atalanta allenata da Gasperini, mentre i rossoneri ieri hanno battuto in rimonta la Juventus per 2-1, alla prima del nuovo tecnico Conceicao. Deciso l’della, eddi chi si tratta.: sarà SozzaSarà Simone Sozza ad arbitrare il derby dio trache si giocherà lunedì 6 gennaio, con in palio laItaliana. Il direttore di gara è nato nel capoluogo lombardo, ma fa parte della sezione di Seregno, ed ha già arbitrato il derbyese, quello del 16 settembre 2023, nel quale l’ha vinto 5-1.Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Tegoni e dal quarto uomo Fabbri.