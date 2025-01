Ilgiorno.it - I negozianti di corso Buenos Aires: "Solo le grandi catene resistono"

Il 2024 è volto al termine da pochi giorni e per idiè tempo di bilanci: tante le questioni spinose che hanno coinvolto in prima persona gli esercenti di zona e che per molti di loro saranno una matassa da sbrogliare nel 2025. Dalla pedonalizzazione massiva del, al caro affitti che sta vessando i piccoli negozi fino alla microcriminalità che serpeggia nell’area. "Al momento a Milano ci sono tante questioni delicate, a partire dai cantieri - spiega Gabriel Meghnagi (nella foto), presidente di Ascob, l’associazione di via di aorsoaderente a Confcommercio Milano - Molti credono che ci sia un’avversione verso le ciclabili, ma il problema è molto più profondo: questa scelta, infatti, scontenta nonchi possiede un negozio lungo la strada, ma anche chi abita in questa zona".