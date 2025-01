Lapresse.it - Giancarlo Giorgetti ministro delle Finanze dell’anno per The Banker

è ilper la rivisita ‘The’, mensile sugli affari internazionali del Financial Times, per “aver ottenuto il rispetto per i suoi tentativi di ridurre il crescente deficit italiano e sostenere gli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine per ridurre l’imponente rapporto debito/PIL del Paese”.“Essere ilitaliano è un compito ingrato. I problemi economici che affliggono il Paese sono molteplici: crescita lenta, bassa produttività, elevata evasione fiscale e uno dei maggiori oneri del debito pubblico al mondo”, scrive The, sottolineando che “queste sfide spiegano perché negli ultimi due decenni molti governi italiani hanno fatto ricorso alla nomina di ministriper lo più tecnocratici”.