Ilnapolista.it - Fiorentina-Napoli 0-0, gol annullato a Olivera per fuorigioco (LIVE)

Ilritorna in campo per la diciannovesima giornata di Serie A e sfida i viola di Palladino. I toscani tralasciando una flessione nell’ultimo periodo, si sono confermati come una delle squadre sorpresa di questo campionato. Conte per questo incontro si affida a Neres per l’infortunato Politano e all’esperienza di Spinazzola sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Kvara, chiaramente in partita lo spartito cambierà date le caratteristiche del numero trentasette. In palio al Franchi ci sono la vetta solitaria per gli azzurri mentre per i viola c’è un nuovo possibile aggancio alla zona Champions18? Spinazzola aveva saltato un uomo sulla sinistra, rientra e calcia ma De Gea è molto attento14? Avevano segnato gli azzurri cone un’azione precisa e lineare sulla sinistra. Ma prima l’uruguagio e poi Lukaku erano in11? Primo angolo per gli azzurri9? Viola molto aggressivi in fase di recupero, provano a non far ragionare gli azzurri4? Subito ritmi alti in questi primi minuti1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Mandragora; Moreno, Beltran, Sottil; Kean all.