Esistono i sultani? Grazie a Gabriella Parca, ecco i maschi italiani nel 1965

Qual è il difetto che le dà più fastidio in una donna? Quelle che fanno da padrone col marito. Qual è la qualità che apprezza di più in una donna? Che faccia i doveri della mia casa, che sia pulita e cordiale con gli amici. Sarebbe contento se sua moglie lavorasse? No, perché nelle nostre usanze basta il lavoro della casa. Può tenere due maiali, badare al formaggio. Si sentirebbe umiliato se sua moglie guadagnasse più di lei? Sì. Considera conciliabile il lavoro della donna fuori casa, con i suoi impegni di moglie e di madre? Non può fare l’uno e l’altro. età: 40 anni, occupazione: pastore, licenza: quinta elementare, stato civile: sposato, residenza: paese in Sardegna., “I. Mentalità e comportamento delo italiano” (nottetempo, prefazione di Ludovica Lugli, 370 pp.