Ilrestodelcarlino.it - Concerto benefico per sostenere l’oncologia pediatrica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lunedì alle 19 la Chiesa Cristo Re di Civitanova sarà palcoscenico speciale del "dell’Epifania", promosso dal Lions Club Cluana. La serata vedrà esibirsi il Coro Voci Bianche – Giovanile "Joy Choir" e il Coro Femminile "Grace Choir", entrambi diretti dal maestro Tiziana Muzi. Con un repertorio coinvolgente e ricco d’emozioni, ilsi prefigge di regalare al pubblico un momento di straordinaria bellezza musicale. L’ingresso sarà gratuito, ma i partecipanti potranno contribuire con un’offerta libera a favore deldell’ospedale Salesi. Un gesto concreto peri piccoli pazienti e le loro famiglie, unendo la comunità in un gesto di solidarietà. "Quest’evento rappresenta un’occasione ideale per celebrare l’Epifania in modo significativo – ha detto Giulietta Bascioni del Lions Cluana – tra le note della musica e la condivisione di un messaggio di speranza e di sostegn umanitario".