Tvplay.it - Colpo Milan, Conceicao accontentato: rinforzo in difesa, pronti 20 milioni

In casasi lavora al presente e al futuro ed è pronto un nuovoper la mediana. Occhio a ciò che accadrà nelle prossime settimane.La finale di Supercoppa italiana sarà un derby con Inter eprotagoniste. Il club nerazzurro è in un gran momento di forma mentre questa trasferta saudita servirà a Sergioper testare la squadra e magari portare a casa un titolo quanto mai inaspettato, fino a pochi giorni fa. Intanto il mercato invernale è cominciato.in20(Lapresse) TvPlayA meno di colpi di scena le due finaliste non faranno una rivoluzione nel mercato invernale e si pensa invece al futuro. Il club nerazzurro quasi sicuramente non toccherà nulla, vi sono stati rumors su Frattesi ma il centrocampista a meno di offerte folli resterà ao.