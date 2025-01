Biccy.it - Beatrice Luzzi, le prime reazioni a quello che ha fatto Helena

La lunga notte del bollitore volante ha scombussolato la casa del Grande Fratello, evidenziando ancora di più le fazioni dei gieffini e inasprendo le faide social dei fandom. Moltissimi utenti su Twitter hanno iniziato a taggare, i fan diPrestes per cercare di sottolineare similitudini con il percorso dell’opinionista al GF e quelli di Jessica Morlacchi e degli Shailenzo per chiederle che prenda posizioni a favore di una squalifica. Lanon ha risposto ai fan della Prestes o della Morlacchi, ma a degli utenti che hanno giustamentenotare come la situazione dinon sia nemmeno lontanamente paragonabile alle vicende che l’hanno vista protagonista nella scorsa edizione del reality.infatti ha messo l’emoji delle mani che ringraziano sotto a tre diversi tweet dei suoi fan.