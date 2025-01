Terzotemponapoli.com - Taglialatela: “Meret merita il rinnovo, è tra i migliori portieri italiani”

Pino: il Napoli e la sorprendente stagione con ConteL’ex portiere del Napoli, Pino, ha espresso la sua opinione in un’intervista rilasciata a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv, elogiando il percorso del Napoli in questa stagione. “La Fiorentina è una squadra di grande livello, con un allenatore in gamba e un centro sportivo avveniristico. Ma il Napoli, quest’anno, è la vera rivelazione del campionato”. Secondo, l’arrivo di Antonio Conte ha rappresentato una svolta decisiva: “La cura Conte ha avuto effetti straordinari, rigenerando molti giocatori. Non immaginavamo il Napoli in lotta per lo scudetto, ma conoscendo Conte, lui non avrebbe mai accettato di arrivare secondo. Questo Napoli lotterà fino alla fine”.La filosofia di Conte e la solidità del Napoliha lodato lo stile di gioco pragmatico di Conte, definendolo il tecnico ideale per il Napoli: “Adoro il suo approccio: prima non prendere gol e poi segnare tanto.