Supercoppa Italiana buona la prima di Conceicao | Juve ko e Milan in finale

Riad (Arabia Saudita), 3 gennaio 2025 - Dopo un primo tempo tutt'altro che emozionante lantus sembra in pieno controllo grazie a Yildiz, che trova il guizzo buono in una delle poche chance concesse dal primodi. L'esordio sembra dei peggiori, ma in 5' cambia tutto: al 71' Pulisic trasforma il rigore causato da un fallo di Locatelli e al 76' Gatti completa, suo malgrado, la rimonta, mandando in porta il cross di Musah, con Di Gregorio colpevole di una posizione tutt'altro che felice fuori dai pali. I bianconeri, già privi di Vlahovic, sostituito per scelta tecnica, faticano a costruire un'occasione per riprendere la partita fino all'ultimo secondo, quando Gatti prova invano a riscattarsi. Niente da fare: indivola il, che dunque si giocherà il titolo nel derby contro l'Inter.