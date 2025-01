Unlimitednews.it - Nuova opzione terapeutica per l’asma grave nei bambini

ROMA (ITALPRESS) – L’anticorpo monoclonale dupilumab è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale in quattro nuove indicazioni. In particolare, l’anticorpo monoclonale è stato approvato come trattamento indi età compresa tra 6 e 11 anni affetti da asmacausato da infiammazione di tipo 2 caratterizzato da un aumento degli eosinofili nel sangue o della frazione di ossido nitrico esalato. L’approvazione si basa sui dati fondamentali dello studio di fase 3 VOYAGE. sat/col/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo