La Virtus lotta, ma cade in casa del Panathinaikois

Atene (Grecia), 3 gennaio 2024 – La, sbuffa, trova anche spunti importanti. Ma il tabellone è impietoso perché ilsi impone 111-90. Risultato bugiardo, nello scarto finale, perché se i greci si confermano di un’altra categoria – e del resto la formazione di Ataman è campione di Eurolega in carica –, larisponde colpo su colpo. Questo nonostante le attenuanti non manchino. All’assenza prevista di Toko Shengelia, che dovrebbe rientrare la settimana prossima, alla Segafredo Arena, nel match di Europa contro il Baskonia, si aggiunge quella di Ante Zizic. Ivanovic non trema e mette nei primi cinque Momo Diouf. Lagioca senza paura e, approfittando di un Will Clyburn ispirato, trova anche il primo vantaggio, 5-7. Il Pana alza la voce, mostra i muscoli e scappa.