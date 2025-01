Fanpage.it - Gestire i capricci quando si è stressati: il metodo del “tap-in, tap-out” che rafforza il lavoro di squadra tra genitori

Leggi su Fanpage.it

La tecnica sviluppata da due psicologhe americane consiste in una sorta di staffetta trauno dei due si rende conto che l'altro è troppo stanco o stressato peruno o una situazione di tensione con i figli, interviene per sostenerlo. Questa strategia punta are ildi, ma è fondamentale che nessuno percepisca simili aiuti come un modo per isolare o sminuire il proprio ruolo educativo.