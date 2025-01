Ferrara insulti anti-italiani con coltelli alla mano da parte di una gang di africani vittima e un ferrarese

Leggi su Unlimitednews.it

, 2 gennaio 2025 – Una tranquilla passeggiata serale nei pressi del Castello Estense si è trasformata in un episodio di paura e tensione per F.B, residente nel centro storico di, e un suo amico. I due giovani, intenti a salutarsi prima dellanza di F.G per Bali, sono stati vittime di un’aggressione avvenuta nei giardini dove un tempo sorgeva la Standa, in pieno centro città.Secondo il racconto fornito da F.G SULLA PAGINA SOCIAL FACEBOOK, il fatto si è verificato mentre i due stavano camminando tranquillamente. Un gruppo di una decina di uomini, apparentemente di origine nordafricana, li ha accerchiati brandendoe rivolgendogliviolenti, accompagnati da minacce dirette. “di m***a, ora vi ammazziamo”, avrebbero detto gli aggressori, avvicinando le lame fino a pochi centimetri dalle vittime in un atteggiamento intimidatorio e pericoloso.