361magazine.com - Cecilia Sala, oggi giornata decisiva: cosa può accadere

Leggi su 361magazine.com

Le ultime sul caso dell’arresto della giornalistaDal 19 dicembre la giornalista italianaè rinchiusa nel carcere di Evin, a Tehran. Nelle ultime ore si sono diffuse voci, confermate poi dalla madre, sulle difficili condizioni di detenzione della ragazza di 29 anni.Stando a quanto riporta Adn Kronos nelle prossime ore ci sarà un vertice di Governo per capirefare. Si sta lavorando alla liberazione dellama anche a migliorare le condizioni della reporter.La situazione dellaè inevitabilmente legata a quella dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini, arrestato su richiesta del governo americano a Malpensa il 22 dicembre, in carcere a Milano. Da Teheran chiedono aa liberazione ma per ora sono stati rifiutati anche i domiciliari.Intanto per, 3 gennaio, è stata “convocata dal ministro degli Esteri a Teheran la nostra ambasciatrice, vedremo chediranno gli iraniani, ma noi non possiamo accettare che ci siano delle condizioni di detenzione che non siano rispettose dei diritti della persona, ed è per questo che continuiamo a chiedere l’immediata liberazione di”, ha spiegato Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier a Zona Bianca.