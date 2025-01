Lapresse.it - Casa Bianca: “Lavoreremo fino alla fine per accordo a Gaza”

Leggi su Lapresse.it

L’Amministrazione Biden lavorerà “” per mediare undi cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi a. Lo ha sottolineato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby. “Rimaniamo concentrati” sull’obiettivo, ha detto il funzionario, che ha definito “incoraggiante” l’invio di una nuova delegazione israeliana a Doha. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Kirby, vogliono che il cessate il fuoco in Libano sia “mantenuto” e stanno lavorando “attivamente” e “intensamente” a livello diplomatico per questo obiettivo. Sicurezza inaugurazione Trump è una prioritàLa sicurezza della cerimonia di inaugurazione di Donald Trump e delle persone presenti rimane una “grande priorità” dell’Amministrazione, ha poi sottolineato Kirbyluce dell’attacco avvenuto a New Orleans e al rischio di nuovi attentati.