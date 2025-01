Thesocialpost.it - Carlotta Mantovan, la letterina commovente della figlia Stella Frizzi

Leggi su Thesocialpost.it

Assalto a Furgone Portavalori nel Foggiano: Strada Bloccata con Chiodi e Veicoli in Fiammecompie 42 anni: il toccante omaggioIl 26 dicembre,ha festeggiato il suo 42° compleanno in un clima di affetto e commozione. La giornata è stata resa ancora più speciale da una lettera scritta a mano dalla, nata dall’amore trae il compianto Fabrizio.La lettera piena d’amore diCon parole semplici ma cariche di significato,ha dedicato alla madre un messaggio di gratitudine e amore. “Cara mamma, anche quest’anno è passato. Sei la mia vita e sei la mia mamma ormai da undici anni”, ha scritto, sottolineando il legame indissolubile che le unisce.ha poi proseguito con un pensiero profondo, elogiando la madre per averle insegnato a vivere senza lasciarsi sopraffare dalla tristezza e ad accettarsi con tutti i suoi difetti: “Grazie per questo, perché mi hai fatto vedere con il tuo amore e il tuo sorriso i valorivita.