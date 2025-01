Sport.quotidiano.net - Bruni e Scagliarini firmano sei primati per la Sogese Record

Seinazionali, per laTeam, in occasione dell’edizione numero 32 del memorial Salvemini. Laconquista la classifica generale davanti a Cus Bologna e Domus San Marino. Ad aprire le danze per il team del presidente Armando Ballotta è Giorgiache nei 400 metri monopinna fa segnare il nuovounder 20. A seguire la quaterna di Giuliacon iassoluti di 50 pinne e 50 monopinna, mentre nei 50 apnea e 100 monopinna ha stabilito in nuoviunder 18 e under 20., in squadra con Margherita Crovetti e Melissa Contini stabiliscono il nuovoassoluto della staffetta 4x50 monopinna in vasca da 25 metri. Conquistano l’oro per la formazione allenata dallo staff diretto da Federico Nanni: Giulianei 50 pinne, 50 apnea, 50 e 100 monopinna under 18; Margherita Crovetti nei 50 apnea e 50 monopinna assoluti; Filippo Naldi nei 50 apnea, 50 e 100 monopinna assoluti; Giorgianei 100 e 200 metri monopinna assoluti; Leonardo Bernabei nei 100 pinne assoluti; Davide Panzarini nei 100 monopinna e 50 pinne under 18; Riccardo Monti nei 50 apnea 50, 100 e 200 pinne under 14; Lucia Naldi nei 50 apnea, 50, 100 e 200 pinne under 18; Luca Poppi nei 50 e 100 monopinna under 14; Samantha Stanzani nei 50, 100 e 200 monopinna under 18; Luca Malaguti nei 50 apnea e 200 pinne under 18; Marta Colucci nei 100 e 200 monopinna under 14; Marlena Di Paolo nei 50 pinne, 50 e 100 monogomma EsA1; Davide Maycan nei 50 monogomma, 50 e 100 pinne EsA1; Aurora Pecce nei 50 e 100 monogomma e nei 50 pinne EsA2; Matteo Vinci nei 50 e 100 monogomma, 50 e 100 pinne EsA2; Giulia Oddone nei 50 apnea under 16; Livio Galli nei 100 pinne under 18; Rebecca Rella nei 100 pinne EsA1; Riccardo Giaccone nei 100 monogomma EsA1.