Blanca 3 quando iniziano le riprese a Genova dove è girata la terza stagione

3 sta per tornare acon i suoi amati protagonisti. D’altronde la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta è nata in Liguria ed è una delle eccellenze televisive di questa regione. Numerosi curiosi accorrono ogni biennio a visitare le location genovesi della fiction di Rai 1. Le registrazioni sono già partite per gli interni negli studi Lux di Formello. Maledi3 asaràlalenel 2025 ?Il primo giorno didi3 aè previsto per il 17 febbraio 2025. La durata delle registrazioni è stimata in circa tre settimane. Sul set torneranno Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, oltre agli altri personaggi già noti della serie tv. Laandrà in onda nel 2026 su Rai 1.