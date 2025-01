Iltempo.it - A Capodanno incidenti e feriti "in calo del 21%". Soddisfatti Salvini e Piantedosi

Le misure predisposte per la sicurezza ahanno funzionato. "Grazie al massiccio impegno delle Forze dell'ordine, si registra una significativa riduzione deglistradali e deirispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In totale, sono state impiegate 27.200 pattuglie della Polizia Stradale e dell'Arma dei Carabinieri che hanno garantito controlli capillari su tutto il territorio nazionale. L'attività di prevenzione e vigilanza ha portato a undel 21% deglistradali". Lo rende noto un comunicato congiunto di Viminale e Mit, riportato dall'Ansa, in cui vengono snocciolati tutti i dati utili a capire l'inversione di tendenza. "In particolare, si sono verificati 429stradali (rispetto ai 482 del 2024). 240(inrispetto ai 305 del 2024) mentre le vittime sono passate da 10 a nove.