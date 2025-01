Terzotemponapoli.com - Zerbin al Venezia: il trasferimento si avvicina

al: ilsiIl mercato invernale è sempre un momento frenetico per i club di Serie A, con il Napoli che, come sempre, è molto attivo sia in entrata che in uscita. Dopo le trattative per il rafforzamento della rosa, il club partenopeo è ora concentrato sulle cessioni di alcuni giocatori in esubero, tra cui Alessio. Il giovane attaccante, che finora non ha trovato molto spazio nella squadra di Spalletti, sembra destinato a trasferirsi alin prestito.La formula delSecondo quanto trapelato nelle ultime ore, il Napoli ha raggiunto un accordo con ilper ildi Alessio, che si concretizzerà sotto forma di prestito con diritto di riscatto. La cifra fissata per il riscatto del giocatore è compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro, a seconda delle condizioni legate al raggiungimento della salvezza della squadra veneta in Serie B.