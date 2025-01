Pronosticipremium.com - Zalewski alla porta, la Roma cerca il sostituto: dalla Fiorentina il prescelto

Il 2024 è passato in archivio e lasi prepara ad un anno di profonda rivoluzione. I giallorossi desiderano rilanciarsi definitivamente in questo 2025, dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. L’obiettivo è chiaro: rimanere sulla retta via e risalire la china di una classifica deficitaria, avvicinandosizona Conference League. I capitolini stanno preparando con cura la prossima gara contro la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un derby da vincere ad ogni costo, per la supremazia cittadina e non solo. Al tempo stesso, però, la dirigenza si starebbe concentrando in pieno sulla sessione invernale di calciomercato.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe infatti regalare a Claudio Ranieri forze fresche in diverse zolle di campo.