Una raffica di incidenti. Ignorate le nuove norme. Alcol e fughe al volante

Una vera emergenza ha segnato le giornate tra il 30 e il 31 dicembre a Ravenna, con una ecatombe distradali che testimoniano il mancato recepimento delledel Codice della Strada. Entrate in vigore per contrastare principalmente la guida in stato di ebbrezza, queste disposizioni sembrano essere stateda molti conducenti, causando una sequenza di sinistri che hanno coinvolto sia le località di mare sia l’entroterra. La polizia locale è intervenuta in almeno dieci, spesso legati all’abuso di, e in diversi casi i responsabili si sono dati alla fuga con l’improbabile obiettivo di evitare le severe sanzioni. Fa eccezione l’episodio più grave, quello avvenuto la mattina del 30 dicembre presso la rotonda Spagna, all’intersezione con via Salvador Allende, dove un automobilista di 86 anni, alla guida di una Fiat Qubo, ha investito un pedone di 65 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali.