Iltempo.it - Sparatoria in Montenegro, 12 morti. Il procuratore: "In 5 luoghi diversi"

Leggi su Iltempo.it

È di 12 vittime il bilancio dellaavvenuta ieri a Cetinje, in. Secondo le prime ricostruzioni, l'attentatore ha fatto irruzione in un ristorante e, dopo aver aperto il fuoco, si è suicidato. "Dodici persone sono state uccise, tra cui due bambini", ha dichiarato ai media ilAndrijana Nastic, che ha anche avanzato l'ipotesi che gli omicidi siano stati commessi in 5. "In ogni luogo è stata condotta un'indagine e sono state raccolte prove che verranno prese in considerazione. L'autore degli omicidi si è suicidato nel sesto luogo in cui sono stati effettuati gli accertamenti. Sono in corso azioni della procura e della polizia per verificare le circostanze in cui è avvenuto l'evento" ha assicurato. Come ha sottolineato il, nel primo luogo, una taverna, sono stati uccisi quattro uomini, nel secondo altri quattro, e nel terzo sono stati uccisi due bambini.