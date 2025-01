Ilrestodelcarlino.it - Sole, mare e incanto. Imbruglia s’innamora: "Grazie Ancona. Stupendo essere qui"

". Probabilmente Natalieprima di un mese fa non aveva mai sentito nominare il capoluogo delle Marche. Il suo rapporto con la nostra città è iniziato indirettamente prima della rinuncia di Alex Britti (il suo entourage era stato contattato dal Comune digià a novembre), fino alla firma sul contratto per lo show di Capodanno. Certo non dev’stato facile per lei passare da un palco come quello di Wembley, con la performance assieme alla band irlandese The Coors, a quello in un’anonima (e bruttina) piazza di una città di meno di 100mila abitanti. Il suo amore per l’Italia ha colmato l’iniziale gap, prima che lei prendesse piano piano confidenza con la piccola realtà cittadina anconetana. Laè arrivata il 30 dicembre scorso in città e il primo giorno lo ha trascorso facendo il punto tecnico dello show, a dimostrazione di grande professionalità, prendendo contatto con la band, in parte inedita.