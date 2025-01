Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza sui cani, scatta il ricorso al Tar

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un inizio d’anno che si apre in polemica a Ozzano. Qualche giorno fa la giunta del sindaco Luca Lelli ha annunciato che, da quest’anno, chi rinuncerà alla proprietà del proprio animale da compagnia dovrà pagare mille euro. E le associazioni di animalisti hanno deciso di ricorrere al Tar. "Una grave ed incivile decisione del sindaco. Un vero arretramento - dichiarano Animal Liberation, Lav, Lac, la Lega nazionale per la difesa del cane e Cruelty Free -. La possibilità di rinunciare alla proprietà di un cane o gatto viene prevista dalla legge regionale 27/2000 voluta dalle associazioni animaliste per evitare l’abbandono dell’animale da parte di chi non può o non vuole tenerlo (casi che quando avvengono non sono sopprimibili con punizioni e repressioni). Porre tariffe, tanto più se elevate, significa vanificare la legge e condannare gli animali rifiutati ad una brutta sorte - dicono le associazioni -: significa esporli all’abbandono, alla morte, ad essere maltrattati.