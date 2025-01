.com - Mal di testa da vino rosso? Ecco il motivo

Da tempo immemore, sin dall’epoca romana, un quesito ha tormentato gli amanti del nettare di Bacco: perché ilprovoca quel caratteristico mal diche sembra non avere eguali? Un team di ricercatori ha finalmente fatto luce su questo mistero che affligge gli enofili da oltre diecimila anni, ovvero da quando l’uomo ha iniziato a produrre.Le false accuse del passatoPer anni abbiamo puntato il dito contro i soliti sospetti: i solfiti, quelle sostanze che dal 1990 devono essere obbligatoriamente indicate in etichetta, o le ammine biogene, composti azotati presenti in molti alimenti fermentati. Persino i tannini, quei composti fenolici che conferiscono alla sua caratteristica astringenza, sono stati messi sotto accusa. Ma erano tutti innocenti.La svolta inaspettataLa vera scoperta arriva da un’intuizione tanto brillante quanto inaspettata.