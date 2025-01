Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 2-3, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: subito grande equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda0-15 Doppio fallo, il primo della partita dell’azzurro.L’americano sta variando molto il servizio specialmente da destra dove alterna lo slice ad uscire, il servizio piatto al centro e la battuta al corpo.2-3 Gioco: ace, il quinto del match. Ancora una volta da destra, per la terza volta ad uscire.40-15 Servizio in slice verso la T.30-15 Prima al corpo vincente.aveva seguito il servizio a rete ma non ha avuto bisogno di giocare la volee.15-15 Risposta vincente di. Bravo e fortunato l’azzurro che con il rovescio in diagonale trova la riga dopo aver pizzicato anche il nastro.15-0 Servizio ad uscire e rovescio lungolinea in contropiede.era già partito verso l’angolo opposto.2-2 Giocorisponde bene con il dritto e comanda lo scambio.