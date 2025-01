Game-experience.it - Le console vivranno a lungo e PS5 verrà supportata per molto tempo, afferma PlayStation

Non c’è motivo di temere la fine delletradizionali, almeno secondo Sony. Nello specifico Hideaki Nishino, co-CEO di, ha dichiarato che lecontinueranno ad essere il cuore del gaming per. Il dirigente ha anche precisato che il supporto a PS5 saràe consistente, seguendo stanzialmente il modello di PS4.Come segnalato da PushSquare, Sony vede ancora il ruolo centrale dell’hardware fisico in un’industria che evolve verso il cloud gaming, senza però abbandonare le basi tradizionali. In una recente intervista con Famitsu, Hideaki Nishino ha affrontato le preoccupazioni sul futuro delle.Nonostante l’avanzamento del cloud gaming e la popolarità di servizi come il PS Portal, Nishino ha chiarito che dispositivi comee controller sono essenziali.