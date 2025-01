Ilrestodelcarlino.it - In 30mila per l’incendio nel castello. Fuochi e musica, una notte magica: "Questa città sempre più bella"

Oltrepersone, 16 minuti di emozioni,e colori, trad’artificio, scie luminose ed esplosioni sincronizzate con le note scelte per salutare l’arrivo del 2025 a Ferrara. Sono i numeri con cui si apre l’anno nuovo in, con la 25ª edizione deldel. Festa di note. Vasto il repertoriole che ha aperto con Sirius di The Alan Parson Project, seguita dall’energia di R U Mine degli Arctic Monkeys, per passare all’interstellare Outro degli M83, all’epica Main Title di Ramin Djawadi. Durante lo show si passa poi a un altro capolavoro assoluto, Time di Hans Zimmer, e poi a Star Trek Main Theme di Michael Giacchino, per concludersi con Comfortably Numb dei Pink Floyd, nella versione di Live Pompeii 2016. Lo spettacolo deldel, giunto a un quarto di secolo, ha salutato il 2025 insieme a Radio 105, per la prima volta radio partner dell’evento promosso da Comune, Provincia e Camera di Commercio con il contributo della Regione e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara.