Goodbye Green Deal dall’auto elettrica alla tassa sul carbonio | tutti i dossier verdi che potrebbero saltare nella Ue nel 2025

Che fine ha fatto l’agenda verde europea? A sei mesi dalle elezioni dello scorso giugno, ilè quasi sparito dai discorsi di Ursula von der Leyen e della sua nuova squadra di commissari. O meglio: disi continua a parlare, ma solo ed esclusivamente quando c’è da decidere se cancellare un provvedimento già approvato o posticiparne uno che sta per entrare in vigore. Quando a Strasburgo la presidente della Commissione europea ha chiesto la fiducia per restare in carica altri cinque anni, ha assicurato che non ci sarebbe stato alcun passo indietro su quell’ambizioso progetto che punta a rivoluzionare l’economia del Vecchio Continente e contrastare i cambiamenti climatici. Eppure, a guardare bene, di passi indietro sulce ne sono stati parecchi. E anche ora che il nuovo esecutivo comunitario è ufficialmente entrato in carica, non è chiaro cosa intenda fare.