Lanazione.it - Gli studenti fuori sede. Incontro alla Sperelliana

Leggi su Lanazione.it

GUBBIO – Si è tenuta qualche giorno fa la seconda edizione dell’iniziativa "Da Gubbio al mondo e ritorno", l’promosso da Città Futura che ha riunitoe lavoratoriBiblioteca. L’appuntamento si è aperto con un workshop collaborativo, proseguendo poi con il dialogo diretto con la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ha risposto alle domande dei presenti mostrando grande attenzione ai temi sollevati. Inoltre, Città Futura ha presentato due progetti. Il primo si chiama "Gubbio: la città dove vivere e lavorare bene", progetto pilota che mira a rendere Gubbio un modello di città a misura d’uomo, mentre il secondo mira verso un Polo tecnologico sui materiali da trasformare in un centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione. L’si è poi concluso con un momento conviviale presso il centro sociale "San Pietro", dove si è rafforzato il senso di comunità e la volontà di costruire insieme un futuro migliore per Gubbio.