Gli Stati Uniti sotto attacco terrore a New Orleans | almeno 15 morti La pista dell’Isis l’esplosione a Las Vegas la sparatoria nel Queens

Prima Magdeburgo, poi New. E ancora, le indagini su Lase sul. Glie l’Europa si risvegliano con l’incubo del terrorismo.Intorno alle 3 e 15 negli Usa, le 9 e 15 in Italia, Shamsud-Din Jabbar si è lanciato a tutta velocità alla guida di un pick-up contro la folla che festeggiava la fine dell’anno. Poi è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare, prima di essere ucciso dalla polizia.Glia New15. Laa Las, lanel(ANSA FOTO) – Notizie.comIl bilancio al momento è di 15e 30 feriti. L’attentatore era un 42enne nato e cresciuto a Beaumont, in Texas, cittadino americano, ex sergente dell’esercito con un turno di servizio in Afghanistan. La tragedia si è verificata nel quartiere francese di New, nel Vieux Carrè.