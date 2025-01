Cybertruck di Tesla esplode di fronte all’hotel di Trump a Las Vegas | l’altro attacco di Capodanno che scuote gli Usa – Il video

Leggi su Open.online

Le autorità americane indagano sull’esplosione di un furgoneandato in fiamme la mattina di mercoledì 1° gennaio fuori dalInternational Hotel di Las, nella quale una persona è morta e sette sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del– preso in affitto – ha guidato su e giù per il LasBoulevard prima di fermarsi didella catena che fa capo a Donald. Lì è stato fermo per una quindicina di secondi, prima di saltare in aria. Il capo della polizia di LasKevin McMahill ha detto che gli agenti intervenuti hanno poi trovato nel retro del furgone bombole di gas e da campeggio e un’ampia scorta di mortaretti. Non è chiaro al momento se l’esplosione avesse intenti terroristici o se vi sia alcun legame con la strage avvenuta poco prima a New Orleans, dove un 42enne texano «ispirato dall’Isis» ha investito e sparato sulla folla, uccidendo almeno 15 persone.