Cosa sappiamo dell' esplosione di un Cybertruck Tesla davanti al Trump Hotel di Las Vegas

A Las, verso le 8,40'1 gennaio (le 17:40 in Italia) un, il pick up, è esploso vicino all’ingresso del. Una persona è morta, sette sono rimaste ferite in modo non grave. Chi è morto si trovava all’interno del veicolo. La polizia ha riferito che nell’auto c'erano contenitori pieni di benzina e altri combustibili e diversi mortai per fuochi d’artificio. Lo sceriffo di LasKevin McMahill ha detto di ritenere che l’delsia stato un "incidente isolato". Secondo la Cnn però la polizia indaga seguendo la pista del terrorismo. Il presidente Joe Biden, parlando a Camp David, ha anche spiegato che sono in corso indagini per verificare eventuali legami con l'attentato di New Orleans avvenuto poche ore prima. Ad avvicinare l'di Lase l'attentato di New Orleans ci sono alcuni indizi.