Ilrestodelcarlino.it - Consumo del suolo. Marchi: "In provincia il ’sì’ a 55 pratiche"

"In merito al Rapporto Ispra suldirelativo al 2023 rilevo come il direttore tecnico di Arpae, in un’intervista, si inerpichi in una scalata sugli specchi per giustificare l’aumento didinonostante le prescrizioni di una legge regionale nata per contenerlo". Inizia così una nota della consigliera comunale del Movimento 5Stelle, Marzia. "La rincorsa alle giustificazioni di una perdita di, pari a 735 ettari in un anno nella Regione che ha varato una legge per contenerlo non sorprende – prosegue– dato che Arpae è di fatto responsabile essa stessa di autorizzazioni a costruire. Mi riferisco agli impianti di biogas e biometano in cui perfino le amministrazioni comunali dichiarano di nulla potere di fronte al rilascio dell’Autorizzazione unica di Arpae".