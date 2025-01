Cinema | Giovanna Ralli compie 90 anni una vita accanto ai più grandi registi e attori

Leggi su Ilfaroonline.it

spegne oggi 90 candeline. Romana del rione Testaccio, dove è nata il 2 gennaio del 1935, quella di, è unaartistica quasi interamente dedicata al, visto che il primo film importante che la vede impegnata è ‘I bambini ci guardano’ di Vittorio De Sica del 1943 quando lei aveva appena 8, addirittura preceduto da una parte in ‘La maestrina’ di Giorgio Bianchi, suo esordio ufficiale sul grande schermo, dove è stata diretta fra gli altri anche da Mario Monicelli, Ettore Scola, Luigi Magni, Roberto Rossellini, Luigi Zampa, recitandoaddel calibro di Vittorio Gassman, Marcello Mastroi, Ugo Tognazzi, Totò, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Aldo Fabrizi.Bravura associata a bellezza, con la conquista a 15del titolo di Miss Sorriso Lazio e negli ’70 anche un servizio per il noto mensile per adulti Playboy.